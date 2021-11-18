Грузинский политолог: В Армении многие не извлекли уроков из войны

Азербайджан в постконфликтный период предпринял многочисленные шаги для укрепления мира. Предложение по Зангезурскому коридору очень хорошее, и его реализация может стать началом сближения позиций между Азербайджаном и Арменией. Но, к сожалению, у этого п

Азербайджан в постконфликтный период предпринял многочисленные шаги для укрепления мира. Предложение по Зангезурскому коридору очень хорошее, и его реализация может стать началом сближения позиций между Азербайджаном и Арменией. Но, к сожалению, у этого проекта есть противники, которые чинят препятствия процессу становления мира в регионе.

Об этом местному бюро Report заявил директор Центра по исследованию терроризма и политического насилия, политолог, заслуженный журналист Грузии Бадри Начкебия.

По словам политолога, внимание привлекают и процессы, происходящие сейчас внутри Армении: "К сожалению, некоторые силы нагнетают обстановку и прибегают к провокациям. Инцидент на дороге Шуша-Лачын - классический теракт. Я считаю, что международное сообщество должно более внимательно отнестись к этим провокациям Армении и предпринять соответствующие шаги".

Эксперт полагает, что армянская сторона будет продолжать провокации, так как и внутри страны, и за ее пределами имеется достаточно сил, не желающих мира и стабильности: "В Армении должны понять, что мир лучше войны. Увы, многие в Армении не извлекли уроков из войны. Сегодня мир более необходим именно Армении и армянскому народу. Некоторые силы и сепаратисты стараются сохранять ситуацию напряженной. Думаю, армянский народ впоследствии поймет, что мир обязателен. А мир невозможен на основе сепаратизма и территориальных притязаний к соседям".