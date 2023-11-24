Грузинский политолог: Сотрудничество стран СПЕКА и Грузии внесет вклад в безопасность региона

Страны Центральной Азии вместе с Азербайджаном и Грузией объединят Запад с Востоком.

Страны Центральной Азии вместе с Азербайджаном и Грузией объединят Запад с Востоком.

Об этом сообщил грузинскому бюро Report глава Центра стратегического планирования Грузии, политолог Леван Мамаладзе, комментируя организованный в Баку саммит лидеров СПЕКА (специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии).

По его словам, сотрудничество стран СПЕКА и Грузии внесет вклад не только в экономическую независимость, но и безопасность региона.

Он отметил, что крупногабаритные грузы из Китая в Европу будут перевозиться через Центральную Азию и Южный Кавказ. "В этой связи в Грузии строятся новые порты. Центральная Азия в свою очередь заинтересована в укреплении этих связей", - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что сложившаяся новая геополитическая ситуация усиливает значимость Среднего коридора.

Мамаладзе считает, что участие грузинского премьера Ираклия Гарибашвили на саммите в Баку в качестве почетного гостя по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева является очередным свидетельством наличия крепких дружественных связей между двумя странами.