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Грузинский политолог: Сотрудничество стран СПЕКА и Грузии внесет вклад в безопасность региона

Грузинский политолог: Сотрудничество стран СПЕКА и Грузии внесет вклад в безопасность региона Страны Центральной Азии вместе с Азербайджаном и Грузией объединят Запад с Востоком.
Внешняя политика
24 ноября 2023 г. 15:00
Грузинский политолог: Сотрудничество стран СПЕКА и Грузии внесет вклад в безопасность региона

Страны Центральной Азии вместе с Азербайджаном и Грузией объединят Запад с Востоком.

Об этом сообщил грузинскому бюро Report глава Центра стратегического планирования Грузии, политолог Леван Мамаладзе, комментируя организованный в Баку саммит лидеров СПЕКА (специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии).

По его словам, сотрудничество стран СПЕКА и Грузии внесет вклад не только в экономическую независимость, но и безопасность региона.

Он отметил, что крупногабаритные грузы из Китая в Европу будут перевозиться через Центральную Азию и Южный Кавказ. "В этой связи в Грузии строятся новые порты. Центральная Азия в свою очередь заинтересована в укреплении этих связей", - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что сложившаяся новая геополитическая ситуация усиливает значимость Среднего коридора.

Мамаладзе считает, что участие грузинского премьера Ираклия Гарибашвили на саммите в Баку в качестве почетного гостя по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева является очередным свидетельством наличия крепких дружественных связей между двумя странами.

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Версия на азербайджанском языке Gürcü politoloq: "Azərbaycan və Gürcüstan olmadan Mərkəzi Asiya ölkələrinin layihələri tamamlanmır"

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