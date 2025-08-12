Грузинский политолог: Южный Кавказ может стать одним из центров силы на стыке Европы и Азии

Военное решение карабахской проблемы еще не означало установление мира в регионе, поэтому встреча лидеров Азербайджана и Армении в США имела большое значение.

Такое мнение местному бюро Report выразил грузинский политолог, профессор Бадри Начкебия.

Он назвал достигнутое между странами взаимопонимание и поддержку США результатом гениальной дипломатии президента Азербайджана Ильхама Алиева: "Именно его мудрая политика показала, что, несмотря на множество факторов, грозящих срывом переговоров, можно добиться больших успехов".

Политолог прогнозирует скорый мир и процветание в регионе:

"Надеюсь, что первые результаты достигнутого соглашения проявятся в скором времени. Главное, чтобы процесс не остановился, ведь, скорее всего, после подписания данного соглашения на Южном Кавказе сформируется новый союз, где лидером станет, несомненно, Азербайджан. Таким образом, со временем Южный Кавказ может стать одним из интереснейших центров силы на стыке Европы и Азии".