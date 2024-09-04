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Грузинский политолог: Отдельным силам не выгодно установление мира на Южном Кавказе

Грузинский политолог: Отдельным силам не выгодно установление мира на Южном Кавказе
Внешняя политика
4 сентября 2024 г. 16:10
Грузинский политолог: Отдельным силам не выгодно установление мира на Южном Кавказе

Сегодня не только некоторым западным государствам, но и отдельным силам не выгодно установление мира и стабильности на Южном Кавказе.

Об этом грузинскому бюро Report заявил руководитель Центра кавказских исследований, грузинский политолог Мамука Арешидзе.

По его словам, эти силы делают все возможное для дестабилизации ситуации, в особенности в Азербайджане и Грузии.

Арешидзе сказал, что Азербайджан успешно провел парламентские выборы, состоявшиеся в этом месяце.

"Грузинский народ будет стремиться к тому, чтобы парламентские выборы в стране прошли мирно и спокойно, как это произошло в Азербайджане. Но нам нужно проявить осторожность. На дестабилизацию ситуации во время выборов выделены большие деньги и в этом направлении будет предпринято много попыток. Я уверен, что те, кто хотят развалить Грузию, не смогут реализовать свои планы", - сказал политолог.

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Версия на азербайджанском языке Gürcü politoloq: Bəzi güclərə Cənubi Qafqazda sülh və sabitliyin bərqərar olması sərf eləmir

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