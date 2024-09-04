Грузинский политолог: Отдельным силам не выгодно установление мира на Южном Кавказе

Сегодня не только некоторым западным государствам, но и отдельным силам не выгодно установление мира и стабильности на Южном Кавказе.

Об этом грузинскому бюро Report заявил руководитель Центра кавказских исследований, грузинский политолог Мамука Арешидзе.

По его словам, эти силы делают все возможное для дестабилизации ситуации, в особенности в Азербайджане и Грузии.

Арешидзе сказал, что Азербайджан успешно провел парламентские выборы, состоявшиеся в этом месяце.

"Грузинский народ будет стремиться к тому, чтобы парламентские выборы в стране прошли мирно и спокойно, как это произошло в Азербайджане. Но нам нужно проявить осторожность. На дестабилизацию ситуации во время выборов выделены большие деньги и в этом направлении будет предпринято много попыток. Я уверен, что те, кто хотят развалить Грузию, не смогут реализовать свои планы", - сказал политолог.