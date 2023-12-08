Грузинский политолог: Обмен удерживаемыми лицами – новая страница в азербайджано-армянских отношениях

Процесс обмена удерживаемыми лицами свидетельствует, что в азербайджано-армянских отношениях открылась новая страница.
Об этом корреспонденту грузинского бюро
"Это важный шаг для установления мира на Кавказе, поскольку экономическое развитие региона зависит от мирного процесса между Азербайджаном и Арменией", - указал политолог.
По его словам, мир в регионе будет служить развитию Среднего коридора, что в перспективе означает новые рабочие места, укрепление экономики стран.
М.Гулашвили отметил, что после предпринятых шагов должно быть подписано мирное соглашение: "Устойчивый мир в регионе очень важен для армянского народа. Они также должны понимать, что не нужно зариться на чужую территорию".
При этом политолог подчеркнул, что лица, совершившие пытки и убийства мирных азербайджанцев, должны понести должное наказание.