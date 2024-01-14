Грузинский политолог: Мир между Азербайджаном и Арменией поспособствует развитию глобальной системы безопасности

Мирный договор между Азербайджаном и Арменией будет способствовать развитию глобальной системы безопасности

Мирный договор между Азербайджаном и Арменией будет способствовать развитию глобальной системы безопасности

Об этом местному бюро Report сказал грузинский военно-политический эксперт Вахтанг Маисая.

По его мнению, Азербайджан и Армения подпишут мирный договор в феврале или начале марта этого года.

"В процессе подписания мирного соглашения достигнут значительный прогресс. Это соглашение не только важно для безопасности региона, но и будет способствовать развитию глобальной системы безопасности", - отметил В.Маисая.

По словам политолога, Азербайджан демонстрирует применение "умной силы".

"В данном контексте применяется как здравый смысл, так и, в случае необходимости, сила. Ключевую роль в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией играет президент Ильхам Алиев", - добавил эксперт.