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Грузинский политолог: Мир между Азербайджаном и Арменией поспособствует развитию глобальной системы безопасности

Грузинский политолог: Мир между Азербайджаном и Арменией поспособствует развитию глобальной системы безопасности Мирный договор между Азербайджаном и Арменией будет способствовать развитию глобальной системы безопасности
Внешняя политика
14 января 2024 г. 16:05
Грузинский политолог: Мир между Азербайджаном и Арменией поспособствует развитию глобальной системы безопасности

Мирный договор между Азербайджаном и Арменией будет способствовать развитию глобальной системы безопасности

Об этом местному бюро Report сказал грузинский военно-политический эксперт Вахтанг Маисая.

По его мнению, Азербайджан и Армения подпишут мирный договор в феврале или начале марта этого года.

"В процессе подписания мирного соглашения достигнут значительный прогресс. Это соглашение не только важно для безопасности региона, но и будет способствовать развитию глобальной системы безопасности", - отметил В.Маисая.

По словам политолога, Азербайджан демонстрирует применение "умной силы".

"В данном контексте применяется как здравый смысл, так и, в случае необходимости, сила. Ключевую роль в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией играет президент Ильхам Алиев", - добавил эксперт.

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Версия на азербайджанском языке Gürcü politoloq: Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsi qlobal təhlükəsizlik sistemini inkişaf etdirəcək

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