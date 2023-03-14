Грузинский политолог: Азербайджан активизирует свою деятельность на глобальном уровне

Проведение X Глобального Бакинского форума демонстрирует, что Азербайджан активизирует свою деятельность на региональном уровне и на международной арене.

Проведение X Глобального Бакинского форума демонстрирует, что Азербайджан активизирует свою деятельность на региональном уровне и на международной арене.

Об этом Report заявил грузинский политолог Вахтанг Маисая.

По его словам, данный форум также свидетельствует о том, что к Азербайджану приковано серьезное внимание со стороны международного сообщества.

"На таком масштабном мероприятии присутствовали очень влиятельные представители мирового сообщества, представители политической элиты многих стран, включая представителей Грузии", - добавил Вахтанг Маисая.

Политолог напомнил, что до проведения Глобального форума, неделей ранее в Азербайджане также состоялся саммит Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19: "Это было очень важным событием для Азербайджана, поскольку позволяет еще более повысить статус страны на международном уровне и закрепить лидерскую позицию на региональном уровне".

9- 11 марта в Баку под эгидой президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялся X Глобальный Бакинский форум на тему "Мир сегодня: вызовы и надежды", организованный Международным центром Низами Гянджеви. В нем приняли участие участие 4 президента, 2 премьер-министра, 6 спикеров и министров, руководители 5 структур ООН, 25 бывших президентов, 21 бывший премьер-министр, заместители министров иностранных дел 23 стран, в целом 360 представителей из 61 страны.

Участники форума обсудили факторы, создающие угрозу новому миропорядку, в том числе вопросы безопасности и перспектив обеспечения мира, установления устойчивости в разделенном мире, его влияния на глобальный мир, пути решения стоящих перед человечеством вызовов, затронуты конфликты, мегаугрозы, подрывающие мир, в том числе вопросы климатической, ядерной и продовольственной безопасности, состоялся обмен мнениями о работе в постпандемийный период.