О нас

Грузинский политолог: Азербайджан активизирует свою деятельность на глобальном уровне

Грузинский политолог: Азербайджан активизирует свою деятельность на глобальном уровне Проведение X Глобального Бакинского форума демонстрирует, что Азербайджан активизирует свою деятельность на региональном уровне и на международной арене.
Внешняя политика
14 марта 2023 г. 09:49
Грузинский политолог: Азербайджан активизирует свою деятельность на глобальном уровне

Проведение X Глобального Бакинского форума демонстрирует, что Азербайджан активизирует свою деятельность на региональном уровне и на международной арене.

Об этом Report заявил грузинский политолог Вахтанг Маисая.

По его словам, данный форум также свидетельствует о том, что к Азербайджану приковано серьезное внимание со стороны международного сообщества.

"На таком масштабном мероприятии присутствовали очень влиятельные представители мирового сообщества, представители политической элиты многих стран, включая представителей Грузии", - добавил Вахтанг Маисая.

Политолог напомнил, что до проведения Глобального форума, неделей ранее в Азербайджане также состоялся саммит Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19: "Это было очень важным событием для Азербайджана, поскольку позволяет еще более повысить статус страны на международном уровне и закрепить лидерскую позицию на региональном уровне".

9- 11 марта в Баку под эгидой президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялся X Глобальный Бакинский форум на тему "Мир сегодня: вызовы и надежды", организованный Международным центром Низами Гянджеви. В нем приняли участие участие 4 президента, 2 премьер-министра, 6 спикеров и министров, руководители 5 структур ООН, 25 бывших президентов, 21 бывший премьер-министр, заместители министров иностранных дел 23 стран, в целом 360 представителей из 61 страны.

Участники форума обсудили факторы, создающие угрозу новому миропорядку, в том числе вопросы безопасности и перспектив обеспечения мира, установления устойчивости в разделенном мире, его влияния на глобальный мир, пути решения стоящих перед человечеством вызовов, затронуты конфликты, мегаугрозы, подрывающие мир, в том числе вопросы климатической, ядерной и продовольственной безопасности, состоялся обмен мнениями о работе в постпандемийный период.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Глава Конституционного суда Турции высокого оценил взаимоподдержку своей страны и Азербайджана
ФотоГлава Конституционного суда Турции высокого оценил взаимоподдержку своей страны и Азербайджана
14 марта 2023 г. 01:06
Президент Ильхам Алиев: Развитие Азербайджана позволило нам делать ставку на наши собственные ресурсы
Президент Ильхам Алиев: Развитие Азербайджана позволило нам делать ставку на наши собственные ресурсы
13 марта 2023 г. 22:41
Определилась дата официального открытия посольства Азербайджана в Израиле
Определилась дата официального открытия посольства Азербайджана в Израиле
13 марта 2023 г. 21:26
Состоялась встреча президента Азербайджана с руководителями ведущих компаний Германии
ФотоСостоялась встреча президента Азербайджана с руководителями ведущих компаний Германии
13 марта 2023 г. 20:52
Послы России и Азербайджана в Израиле обсудили укрепление связей двух стран
Послы России и Азербайджана в Израиле обсудили укрепление связей двух стран
13 марта 2023 г. 19:39
Эрдоган принял делегацию ПЕА
Эрдоган принял делегацию ПЕА
13 марта 2023 г. 19:20
Политолог: Французские власти оказались в позорном положении, запретив корсиканцам говорить на родном языке
Политолог: Французские власти оказались в позорном положении, запретив корсиканцам говорить на родном языке
13 марта 2023 г. 18:39
Таир Будагов обсудил с турецким коллегой предстоящие выборы
Таир Будагов обсудил с турецким коллегой предстоящие выборы
13 марта 2023 г. 18:02
Пресс-секретарь AK Party поблагодарил Азербайджан
Пресс-секретарь AK Party поблагодарил Азербайджан
13 марта 2023 г. 17:30
Вук Еремич: Баку стремительно развивается
Вук Еремич: Баку стремительно развивается
13 марта 2023 г. 17:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi