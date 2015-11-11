Грузинский миллиардер поделился впечатлениями о встрече с президентом Азербайджана

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Бывший премьер-министр Грузии, миллиардер Бидзина Иванишвили поделился впечатлениями о встрече с президентом Азербайджана.

Иванишвили расценил встречу с главой азербайджанского государства как "очень интересную".

"У нас с Алиевым был разговор намного интересней, чем "Газпром". Поднятой "Национальным движением" темы о "Газпроме" не существует, и соответственно, у нас была очень интересная встреча, дружеская беседа", - приводит слова Иванишвили издание Грузия.Online.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев находился в Грузии с официальным визитом 5-6 ноября.