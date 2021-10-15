Грузинский эксперт: В Отечественной войне азербайджанский народ проявил сплоченность

В Азербайджане во время 44-дневной Отечественной войны народ проявил сильную сплоченность. Похвально также оперативное и подробное освещение событий местными СМИ.

В Азербайджане во время 44-дневной Отечественной войны народ проявил сильную сплоченность. Похвально также оперативное и подробное освещение событий местными СМИ.

Как передает грузинское бюро Report, об этом профессор Сухумского государственного университета, историк Гурам Мархулия сказал на прошедшем в Тбилиси форуме "Поддержка молодежью и СМИ мира в регионе".

По его словам, в Азербайджане юное поколение воспитывается в патриотическом духе: "Благодаря успешной внутренней и внешней политике Азербайджан за короткое время освободил оккупированные территории. Грузия тоже должна как можно скорее восстановить территориальную целостность. Региону крайне необходимы мир, спокойствие и развитие. Азербайджанский и грузинский народы прекрасно знают цену миру. Региональные страны должны усилить сотрудничество для достижения стабильности и процветания".