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Грузинский эксперт: В Отечественной войне азербайджанский народ проявил сплоченность

Грузинский эксперт: В Отечественной войне азербайджанский народ проявил сплоченность В Азербайджане во время 44-дневной Отечественной войны народ проявил сильную сплоченность. Похвально также оперативное и подробное освещение событий местными СМИ.
Внешняя политика
15 октября 2021 г. 11:55
Грузинский эксперт: В Отечественной войне азербайджанский народ проявил сплоченность
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В Азербайджане во время 44-дневной Отечественной войны народ проявил сильную сплоченность. Похвально также оперативное и подробное освещение событий местными СМИ.

Как передает грузинское бюро Report, об этом профессор Сухумского государственного университета, историк Гурам Мархулия сказал на прошедшем в Тбилиси форуме "Поддержка молодежью и СМИ мира в регионе".

По его словам, в Азербайджане юное поколение воспитывается в патриотическом духе: "Благодаря успешной внутренней и внешней политике Азербайджан за короткое время освободил оккупированные территории. Грузия тоже должна как можно скорее восстановить территориальную целостность. Региону крайне необходимы мир, спокойствие и развитие. Азербайджанский и грузинский народы прекрасно знают цену миру. Региональные страны должны усилить сотрудничество для достижения стабильности и процветания".

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Версия на английском языке Georgian expert: Azerbaijani people showed strong solidarity in 44-day war
Версия на азербайджанском языке Gürcü ekspert: "44 günlük Vətən müharibəsində Azərbaycan xalqı güclü həmrəylik nümayiş etdirdi"

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