Грузинский депутат: Тбилиси хочет нормализации отношений между Ереваном и Баку

Отказ Грузии от участия в переговорах в формате "3+3" не означает отстранения от региональных проблем. Тбилиси прилагает усилия по нормализации отношений между Ереваном и Баку.

Отказ Грузии от участия в переговорах в формате "3+3" не означает отстранения от региональных проблем. Тбилиси прилагает усилия по нормализации отношений между Ереваном и Баку.

Как передает Report, об этом заявил председатель Комитета по внешним отношениям парламента Грузии Николоз Самхарадзе в эфире Общественного телеканала страны.

По его словам, для Грузии неприемлем формат "3+3", однако Тбилиси продолжает работу по развитию двусторонних отношений с Турцией и попытки формирования трехстороннего формата Грузия-Армения-Азербайджан.

"Власти надеются и на подписание мирного договора в Тбилиси", - сказал он, отметив, что в Грузии считают важным, чтобы климат на Южном Кавказе способствовал политическому и экономическому сотрудничеству.