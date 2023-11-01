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Грузинский депутат: Тбилиси хочет нормализации отношений между Ереваном и Баку

Грузинский депутат: Тбилиси хочет нормализации отношений между Ереваном и Баку Отказ Грузии от участия в переговорах в формате "3+3" не означает отстранения от региональных проблем. Тбилиси прилагает усилия по нормализации отношений между Ереваном и Баку.
Внешняя политика
1 ноября 2023 г. 11:19
Грузинский депутат: Тбилиси хочет нормализации отношений между Ереваном и Баку

Отказ Грузии от участия в переговорах в формате "3+3" не означает отстранения от региональных проблем. Тбилиси прилагает усилия по нормализации отношений между Ереваном и Баку.

Как передает Report, об этом заявил председатель Комитета по внешним отношениям парламента Грузии Николоз Самхарадзе в эфире Общественного телеканала страны.

По его словам, для Грузии неприемлем формат "3+3", однако Тбилиси продолжает работу по развитию двусторонних отношений с Турцией и попытки формирования трехстороннего формата Грузия-Армения-Азербайджан.

"Власти надеются и на подписание мирного договора в Тбилиси", - сказал он, отметив, что в Грузии считают важным, чтобы климат на Южном Кавказе способствовал политическому и экономическому сотрудничеству.

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Версия на английском языке Georgian MP: Tbilisi wants to normalize relations between Yerevan and Baku
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanlı deputat: “Tbilisi İrəvanla Bakı arasında münasibətləri normallaşdırmaq istəyir”

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