Грузинский депутат: Отношения с Азербайджаном являются примером для других стран

Отношения между Грузией и Азербайджаном являются примером для других стран.
Об этом корреспонденту местного бюро
По его словам, благодаря совместным усилиям лидеров двух стран отношения вышли на уровень стратегического партнерства.
"Считаю, что именно в период нахождения у власти правящей партии "Грузинская мечта" двусторонние отношения с Азербайджаном еще больше развились и укрепились. Как представитель правящей партии и член межпарламентской группы дружбы, я вижу, что прилагаются усилия для расширения взаимодействия в разных направлениях", - отметил С.Мирзоев.
Депутат также отметил, что народ Грузии хорошо знает политический курс правящей партии.
"Все хорошо знают, что наша главная цель - сохранение мира в стране и ее развитие. Мы уже 12 лет получаем мандат грузинского народа. Надеюсь, что 26 октября мы снова получим поддержку народа. Предварительные результаты проводимых социологических опросов еще больше укрепляют эту уверенность", - отметил С. Мирзоев.
Он подчеркнул, что уже несколько месяцев Запад пытается создать условия для переворота в Грузии: "Они обращаются к силам за пределами страны, чтобы каким-то образом создать хаос, нарушить порядок. Но им это не удастся".