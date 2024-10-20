Грузинский депутат: Отношения с Азербайджаном являются примером для других стран

Отношения между Грузией и Азербайджаном являются примером для других стран.

Отношения между Грузией и Азербайджаном являются примером для других стран.

Об этом корреспонденту местного бюро Report заявил депутат грузинского парламента Савалан Мирзоев.

По его словам, благодаря совместным усилиям лидеров двух стран отношения вышли на уровень стратегического партнерства.

"Считаю, что именно в период нахождения у власти правящей партии "Грузинская мечта" двусторонние отношения с Азербайджаном еще больше развились и укрепились. Как представитель правящей партии и член межпарламентской группы дружбы, я вижу, что прилагаются усилия для расширения взаимодействия в разных направлениях", - отметил С.Мирзоев.

Депутат также отметил, что народ Грузии хорошо знает политический курс правящей партии.

"Все хорошо знают, что наша главная цель - сохранение мира в стране и ее развитие. Мы уже 12 лет получаем мандат грузинского народа. Надеюсь, что 26 октября мы снова получим поддержку народа. Предварительные результаты проводимых социологических опросов еще больше укрепляют эту уверенность", - отметил С. Мирзоев.

Он подчеркнул, что уже несколько месяцев Запад пытается создать условия для переворота в Грузии: "Они обращаются к силам за пределами страны, чтобы каким-то образом создать хаос, нарушить порядок. Но им это не удастся".