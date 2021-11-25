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Грузинский аналитик: В Армении прекрасно понимают, что Зангезурский коридор надо открыть

Грузинский аналитик: В Армении прекрасно понимают, что Зангезурский коридор надо открыть Важный для Азербайджана и Турции проект Зангезурского коридора должен быть реализован. Считаю, что и в Армении очень хорошо понимают, что этот коридор должен быть открыт.
Внешняя политика
25 ноября 2021 г. 15:00
Грузинский аналитик: В Армении прекрасно понимают, что Зангезурский коридор надо открыть

Важный для Азербайджана и Турции проект Зангезурского коридора должен быть реализован. Считаю, что и в Армении очень хорошо понимают, что этот коридор должен быть открыт.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом политолог Николоз Метревели заявил на пресс-конференции "Регион через год после войны: результаты и новые возможности" в пресс-клубе грузинского медиахолдинга Kvira.

По словам эксперта, в Армении есть противники реализации проекта коридора, а также приверженцы идеи реваншизма: "На мой взгляд, и премьер-министр Армении Никол Пашинян прекрасно понимает, что этот коридор должен быть открыт".

По мнению Н.Метревели, утверждения о том, что реализация Зангезурского коридора ослабит транзитную функцию Грузии в регионе, необоснованны: "Реализация этого проекта не будет представлять реальной угрозы для экономики Грузии. Пока рано прогнозировать, что транзитная роль страны сократится, так как предпосылок для этого нет".

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Версия на английском языке Georgian analyst: Armenia well aware that Zangazur corridor should be opened
Версия на азербайджанском языке Gürcü analitik: “Zəngəzur dəhlizinin açılmalı olduğunu Ermənistanda çox yaxşı anlayırlar”

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