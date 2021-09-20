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Грузинские журналисты и эксперты посетят освобожденные территории Азербайджана

Грузинские журналисты и эксперты посетят освобожденные территории Азербайджана Посольством Азербайджана в Грузии при содействии грузинского представительства SOCAR организован визит в Азербайджан расширенной делегации, состоящей из грузинских журналистов, экспертов и авторитетных общественных деятелей.
Внешняя политика
20 сентября 2021 г. 17:55
Грузинские журналисты и эксперты посетят освобожденные территории Азербайджана

Посольство Азербайджана в Грузии при содействии грузинского представительства SOCAR организовало визит в Азербайджан расширенной делегации, состоящей из грузинских журналистов, экспертов и авторитетных общественных деятелей.

Как передает грузинское бюро Report, информацию распространило посольство Азербайджана.

Сообщается, что наряду с Баку и Гянджой, также запланирован визит грузинской делегации в деоккупированные Агдамский, Физулинский и Джебраильский районы, а также город Шушу.

"Этот визит важен с точки зрения ознакомления с тяжкими последствиями оккупации, а также является очередным проявлением солидарности и взаимной поддержки между нашими странами и народами.

В период визита посольство будет оперативно предоставлять обновленную информацию о визите грузинской делегации в Азербайджан, а также распространять в СМИ обеих стран информацию о ходе визита и его итогах", - отметили в дипломатическом представительстве.

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Версия на английском языке Georgian journalists and experts to visit Azerbaijan's liberated territories 
Версия на азербайджанском языке Gürcü jurnalistlər və ekspertlər Azərbaycanın azad olunan rayonlarına səfər edəcək

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