Грузинские журналисты и эксперты посетят освобожденные территории Азербайджана

Посольством Азербайджана в Грузии при содействии грузинского представительства SOCAR организован визит в Азербайджан расширенной делегации, состоящей из грузинских журналистов, экспертов и авторитетных общественных деятелей.

Посольство Азербайджана в Грузии при содействии грузинского представительства SOCAR организовало визит в Азербайджан расширенной делегации, состоящей из грузинских журналистов, экспертов и авторитетных общественных деятелей.

Как передает грузинское бюро Report, информацию распространило посольство Азербайджана.

Сообщается, что наряду с Баку и Гянджой, также запланирован визит грузинской делегации в деоккупированные Агдамский, Физулинский и Джебраильский районы, а также город Шушу.

"Этот визит важен с точки зрения ознакомления с тяжкими последствиями оккупации, а также является очередным проявлением солидарности и взаимной поддержки между нашими странами и народами.

В период визита посольство будет оперативно предоставлять обновленную информацию о визите грузинской делегации в Азербайджан, а также распространять в СМИ обеих стран информацию о ходе визита и его итогах", - отметили в дипломатическом представительстве.