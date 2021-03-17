О нас
Report Georgia
Аудио новости

Грузинские ученые приглашены на освобожденные от оккупации территории Азербайджана

Грузинские ученые приглашены на освобожденные от оккупации территории Азербайджана Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев пригласил деятелей науки Грузии посетить освобожденные от оккупации территории Азербайджана.
Внешняя политика
17 марта 2021 г. 19:06
Грузинские ученые приглашены на освобожденные от оккупации территории Азербайджана

Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев пригласил деятелей науки Грузии посетить освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Как сообщает грузинское бюро Report, с таким предложением дипломат выступил на встрече в Национальной академии наук Грузии.

По словам посла, визит грузинских ученых на эти территории может быть плодотворным с точки зрения ознакомления с опытом Азербайджана в процессе подсчета и восстановления ущерба, нанесенного в результате оккупации.

“Азербайджан всегда демонстрирует решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии на всех уровнях, и эта позиция остается неизменной”, - сказал Ф.Гулиев.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Baku invites Georgian scientists invited to liberated Azerbaijani lands
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın elm adamları Azərbaycanın işğaldan azad edilən ərazilərinə dəvət olunub

Новости партнеров

Самое читаемое

Израильская журналистка подверглась нападкам со стороны армянского лобби
Израильская журналистка подверглась нападкам со стороны армянского лобби
12 марта 2021 г. 19:26
TƏBİB об ужесточении карантинного режима
TƏBİB об ужесточении карантинного режима
13 марта 2021 г. 10:45
В Баку администратор ресторана оштрафован на 4 тыс. манатов
В Баку администратор ресторана оштрафован на 4 тыс. манатов
15 марта 2021 г. 17:25
Гендиректор ВОЗ поблагодарил Азербайджан
Гендиректор ВОЗ поблагодарил Азербайджан
13 марта 2021 г. 10:21
Опасность британского штамма COVID-19 в Азербайджане может привести к локдауну
Опасность британского штамма COVID-19 в Азербайджане может привести к локдауну
17 марта 2021 г. 17:07
Британский эксперт назвал причины победы Азербайджана в Карабахе
Британский эксперт назвал причины победы Азербайджана в Карабахе
14 марта 2021 г. 19:31
В Баку оштрафована частная медклиника
В Баку оштрафована частная медклиника
13 марта 2021 г. 11:20
Генпрокуратура Азербайджана: Арестован генерал-лейтенант Ровшан Акберов
Генпрокуратура Азербайджана: Арестован генерал-лейтенант Ровшан Акберов
16 марта 2021 г. 08:46
АИФ о разгроме армян в Карабахе: Вот и дохохотались
АИФ о разгроме армян в Карабахе: Вот и дохохотались
13 марта 2021 г. 12:23
Мессенджер WhatsApp предупреждает своих пользователей об отключении
Мессенджер WhatsApp предупреждает своих пользователей об отключении
15 марта 2021 г. 17:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi