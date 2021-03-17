Грузинские ученые приглашены на освобожденные от оккупации территории Азербайджана

Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев пригласил деятелей науки Грузии посетить освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев пригласил деятелей науки Грузии посетить освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Как сообщает грузинское бюро Report, с таким предложением дипломат выступил на встрече в Национальной академии наук Грузии.

По словам посла, визит грузинских ученых на эти территории может быть плодотворным с точки зрения ознакомления с опытом Азербайджана в процессе подсчета и восстановления ущерба, нанесенного в результате оккупации.

“Азербайджан всегда демонстрирует решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии на всех уровнях, и эта позиция остается неизменной”, - сказал Ф.Гулиев.