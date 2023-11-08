Грузинские политологи: В День Победы грузинский народ демонстрирует солидарность с азербайджанским народом

В Грузии, как и в Азербайджане, проводятся мероприятия по случаю Дня Победы. Грузинский народ демонстрирует солидарность с азербайджанским народом.

В Грузии, как и в Азербайджане, проводятся мероприятия по случаю Дня Победы. Грузинский народ демонстрирует солидарность с азербайджанским народом.

Об этом местному бюро Report сообщил грузинский политолог Васо Копанадзе.

Он сказал, что азербайджанская армия и народ под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева обеспечила выполнение четырех резолюций ООН, которые на протяжении многих лет оставались на бумаге.

"Всего за 44 дня Азербайджану удалось восстановить суверенные и конституционные права, освободив свои земли от оккупации", - подчеркнул он.

Политолог поздравил азербайджанский народ с Днем Победы.

Учредитель грузинской телекомпании Art Gallery Тенгиз Тхилава также поздравил азербайджанский народ по случаю Дня Победы: "За 44 дня Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и стал в этом вопросе первым среди постсоветских стран".