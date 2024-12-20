Грузинские парламентарии прибудут с визитом в Азербайджан

На следующей неделе члены парламента Грузии посетят Азербайджан.

На следующей неделе члены парламента Грузии посетят Азербайджан.

Об этом грузинскому бюро Report сообщил председатель Комитета по самоуправлению парламента Ираклий Кадагишвили.

По его словам, отношения между двумя странами в последние годы достигли стратегического уровня и постоянно укрепляются.

"Обе страны поддерживают друг друга на международном уровне. Дружественные и партнерские отношения между странами укрепляются как на региональном, так и на международном уровне", - подчеркнул И.Кадагишвили.

"Я и мои коллеги готовимся к визиту в Азербайджан. В рамках визита мы проведем встречи со спикером Милли Меджлиса (парламент - ред.) Азербайджана Сахибой Гафаровой и другими официальными лицами. Цель - всесторонне развивать отношения между двумя странами на основе принципов дружбы, добрососедства и стратегического партнерства", - добавил он.