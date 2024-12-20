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Грузинские парламентарии прибудут с визитом в Азербайджан

Грузинские парламентарии прибудут с визитом в Азербайджан На следующей неделе члены парламента Грузии посетят Азербайджан.
Внешняя политика
20 декабря 2024 г. 21:25
Грузинские парламентарии прибудут с визитом в Азербайджан

На следующей неделе члены парламента Грузии посетят Азербайджан.

Об этом грузинскому бюро Report сообщил председатель Комитета по самоуправлению парламента Ираклий Кадагишвили.

По его словам, отношения между двумя странами в последние годы достигли стратегического уровня и постоянно укрепляются.

"Обе страны поддерживают друг друга на международном уровне. Дружественные и партнерские отношения между странами укрепляются как на региональном, так и на международном уровне", - подчеркнул И.Кадагишвили.

"Я и мои коллеги готовимся к визиту в Азербайджан. В рамках визита мы проведем встречи со спикером Милли Меджлиса (парламент - ред.) Азербайджана Сахибой Гафаровой и другими официальными лицами. Цель - всесторонне развивать отношения между двумя странами на основе принципов дружбы, добрососедства и стратегического партнерства", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan parlamentariləri gələn həftə Azərbaycana gələcək

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