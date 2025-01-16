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Глава МИД призвал грузинские компании воспользоваться инвестиционными возможностями в Карабахе

Глава МИД призвал грузинские компании воспользоваться инвестиционными возможностями в Карабахе Грузинские компании могут воспользоваться инвестиционными возможностями на освобожденных территориях.
Внешняя политика
16 января 2025 г. 17:25
Глава МИД призвал грузинские компании воспользоваться инвестиционными возможностями в Карабахе

Грузинские компании могут воспользоваться инвестиционными возможностями на освобожденных территориях.

Как сообщает Report, об этом 16 января в Баку заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции со грузинской коллегой Макой Бочоришвили.

Байрамов подчеркнул, что обсудил с главой МИД Грузии в том числе ситуацию на Южном Кавказе, в частности нормализацию между Азербайджаном и Арменией. "Обе наши страны всегда уважали международное право, относились к этому вопросу трепетно. Мы всегда поддерживали территориальную целостность и суверенитет друг друга. К сожалению одна из стран нашего региона – Армения – не придерживается такой же позиции. Как результат, эта страна держала под оккупацией азербайджанские земли на протяжении многих лет. В ходе 44-х дневной Отечественной войны 2020 года Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, а в сентябре 2023 года после антитеррористических операций восстановил своей суверенитет", - сказал министр.

Глава дипломатии подчеркнул, что одной из тем повестки переговоров были восстановительные работы, которые ведет Азербайджан на своих освобожденных территориях.

"Мы обсудили процесс возвращения бывших вынужденных переселенцев и сохраняющуюся минную угрозу. Также подробно обсудили реализованные на этих территориях проекты, созданные правительством благоприятные инвестиционные условия для иностранных компаний. Грузинские компании также могут воспользоваться этими возможностями", - сказал Байрамов.

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Версия на английском языке Minister: Georgian companies can benefit from investment opportunities in Azerbaijan's liberated territories
Версия на азербайджанском языке Nazir: Gürcüstan şirkətləri azad edilən ərazilərdəki investisiya imkanlarından faydalana bilərlər

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