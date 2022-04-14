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Грузинская делегация посетит Шушу

Грузинская делегация посетит Шушу Начался визит грузинских деятелей культуры, экологов, тюркологов и феноменов социальных сетей в Азербайджан.
Внешняя политика
14 апреля 2022 г. 15:33
Грузинская делегация посетит Шушу

Начался визит грузинских деятелей культуры, экологов, тюркологов и блогеров в Азербайджан.

Как сообщает грузинское бюро Report, поездка организована посольством Азербайджана в Грузии при поддержке представительства Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Грузии.

В ходе визита, который продлится до 17 апреля, для грузинской делегации будет организована экскурсия по Баку и проведен ряд встреч.

Делегация также посетит Гянджу и освобожденные города Физули, Агдам и Шушу - культурную столицу тюркского мира.

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Версия на английском языке Georgian delegation to visit Shusha 
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan nümayəndə heyəti Şuşaya səfər edəcək

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