Грузинская делегация посетит Шушу

Начался визит грузинских деятелей культуры, экологов, тюркологов и феноменов социальных сетей в Азербайджан.

Начался визит грузинских деятелей культуры, экологов, тюркологов и блогеров в Азербайджан.

Как сообщает грузинское бюро Report, поездка организована посольством Азербайджана в Грузии при поддержке представительства Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Грузии.

В ходе визита, который продлится до 17 апреля, для грузинской делегации будет организована экскурсия по Баку и проведен ряд встреч.

Делегация также посетит Гянджу и освобожденные города Физули, Агдам и Шушу - культурную столицу тюркского мира.