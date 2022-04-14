Грузинская делегация посетит Шушу

Начался визит грузинских деятелей культуры, экологов, тюркологов и блогеров в Азербайджан.
Как сообщает грузинское бюро Report, поездка организована посольством Азербайджана в Грузии при поддержке представительства Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Грузии.
В ходе визита, который продлится до 17 апреля, для грузинской делегации будет организована экскурсия по Баку и проведен ряд встреч.
Делегация также посетит Гянджу и освобожденные города Физули, Агдам и Шушу - культурную столицу тюркского мира.