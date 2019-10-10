Грузино-азербайджанская межправкомиссия проведет заседание после десятилетнего перерыва

"Следующее заседание совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузией и Азербайджаном состоится в ноябре".

Как сообщает местное бюро Report, об этом на заседании правительства сказал премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

По его словам, последние 10 лет комиссия не проводила заседаний.

Премьер-министр сообщил, что встреча состоится во второй половине ноября.

Глава правительства отметил, что встреча послужит дальнейшему укреплению экономического сотрудничества между двумя странами.