Грузино-азербайджанская межправкомиссия проведет заседание после десятилетнего перерыва

"Следующее заседание совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузией и Азербайджаном состоится в ноябре".
Как сообщает местное бюро Report, об этом на заседании правительства сказал премьер-министр Грузии Георгий Гахария.
По его словам, последние 10 лет комиссия не проводила заседаний.
Премьер-министр сообщил, что встреча состоится во второй половине ноября.
Глава правительства отметил, что встреча послужит дальнейшему укреплению экономического сотрудничества между двумя странами.
Cəmilə BabayevaАвтор новости