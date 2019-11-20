Грузино-азербайджанская межпарламентская дружественная группа создает новую фракцию

Руководитель грузино-азербайджанской межпарламентской дружественной группы Звиад Дзидзигури намерен создать в законодательном органе новую фракцию.

Как сообщает грузинское бюро Report, информацию распространили местные СМИ.

С этой целью З.Дзидзигури проводит консультации с представленными в парламентском большинстве депутатами.

Согласно местному законодательству, для создания фракции требуется участие шести депутатов.

Отметим, что покинувший парламентское большинство З.Дзидзигури вчера официально подал в отставку с должности зампреда парламента. Причиной послужило отсутствие поддержки 14 ноября в законодательном органе перехода к пропорциональной избирательной системе.

С марта 2017 года З.Дзидзигури возглавляет грузино-азербайджанскую межпарламентскую дружественную группу.