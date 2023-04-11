Группа женщин из Западного Азербайджана направила обращение председателю Еврокомиссии

Группа женщин из Западного Азербайджана направила обращение председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Группа женщин из Западного Азербайджана направила обращение председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Об этом Report сообщили в Общине Западного Азербайджана.

Обращение содержит информацию об этнических чистках и других преступлениях против человечности, совершенных Арменией, и призывает Еврокомиссию к практической поддержке безопасного и достойного возвращения азербайджанцев в свои дома с учетом особых потребностей женщин и детей.

В обращении, подписанном женщинами-интеллигентами и молодыми студентками из Западного Азербайджана, говорится:

"Этим письмом, написанным от имени изгнанных из Армении азербайджанских женщин и девушек, мы хотели бы довести до Вашего внимания наши непрекращающиеся страдания. Целью Общины Западного Азербайджана, созданной в 1989 году, является защита прав азербайджанцев, вынужденно покинувших свои дома в Армении, и обеспечение их безопасного и достойного возвращения.

В результате тотальной этнической чистки, проведенной Арменией против азербайджанцев, в этой стране не осталось ни одного азербайджанца. Это оказало пагубное воздействие на нашу общину и причинило особенно большие страдания нашим женщинам и девушкам.

Община Западного Азербайджана в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН номер 1325 придает особое значение повестке дня по вопросам женщин, мира и безопасности. В Концепции возвращения, подготовленной нашей организацией, в качестве основного приоритета определены интересы женщин, детей и лиц, принадлежащих к социально-уязвимой группе населения, центральная роль в процессе возвращения отведена принятым на международном уровне прогрессивным подходам и стандартам в этой сфере, в том числе повестке дня по вопросам женщин, мира и безопасности.

Мы убеждены, что повышение роли женщин необходимо для создания мирного и стабильного общества и привержены продвижению этой повестки. Мы предусматриваем активное участие женщин в процессе репатриации и реинтеграции, чтобы обеспечить устойчивость и эффективность этого процесса.

Следует отметить, что Армения не ограничилась проведением этнической чистки против азербайджанцев, она систематически уничтожала наше культурное наследие в Армении. Уничтожение культурных и религиозных памятников, в том числе мечетей, кладбищ и других святынь, принесло огромную боль и страдания азербайджанцам и является грубым нарушением международного гуманитарного права и прав человека. За последние тридцать лет Армения отказывала азербайджанцам в посещении кладбищ, объектов культурного наследия и мест поклонения, несмотря на то, что такие поездки имеют большое значение для мира и примирения. Подобное бесчеловечное обращение с культурным наследием Азербайджана и запрет доступа к нему способствуют дальнейшему повышению напряженности в регионе.

Как вы знаете, недавно мы направили письмо председателю Совета Европейского Союза Шарлю Мишелю, чтобы повысить осведомленность о целях нашей организации и получить политическую поддержку наших усилий по безопасному и достойному возвращению азербайджанцев, изгнанных из Армения. Пользуясь случаем, хотели бы отметить положительную роль ЕС как посредника в нормализации армяно-азербайджанских межгосударственных отношений. Считаем, что вопрос безопасного и достойного возвращения, реабилитации и реинтеграции изгнанных из Армении азербайджанцев должен находиться в центре этих дипломатических усилий.

Безусловно, процесс возвращения потребует и существенной практической поддержки со стороны международного сообщества. Мы были бы очень признательны за соответствующую практическую помощь Европейской Комиссии для нашего возвращения в целом и для разработки и реализации программ, которые служат удовлетворению особых потребностей азербайджанских женщин и девушек во время их репатриации, реабилитации и реинтеграции в Армению.

Мы рассчитываем на Вашу личную поддержку как женщины и матери. Верим, что при Вашей поддержке мы сможем успешно работать для обеспечения безопасного и достойного возвращения изгнанных азербайджанцев, в том числе женщин и девушек, и тем самым обеспечить их светлое будущее".