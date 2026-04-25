    25 апреля, 2026
    НПО Азербайджана обратились с открытым письмом к мэру Нью-Йорка

    Группа представителей НПО Азербайджана обратилась с открытым письмом к мэру Нью-Йорка Зохран Кваме Мамдани, который в соцсети X высказал далекие от истины мнения о так называемом геноциде армян 1915 года, а также об усилиях Азербайджана по восстановлению своей территориальной целостности и суверенитета в 2020–2023 годах.

    Как сообщает Report, в обращении отмечается, что заявления такого авторитетного должностного лица, как Мамдани, не должны основываться на позиции одной стороны, а должны учитывать реалии.

    "К сожалению, в вашем заявлении не была упомянута судьба сотен тысяч азербайджанских вынужденных переселенцев и их многолетние страдания. Мы убеждены, что более широкое и независимое изучение информации будет способствовать объективному пониманию происходящих в регионе событий и позволит и позволит отличить оккупанта от жертвы оккупации.

    Мы можем предоставить вам более подробную информацию по данной теме, а также готовы встретиться с вами.

    Мы очень хотели бы, чтобы Нью-Йорк был известен не только как город, в котором находятся памятники и мемориальные доски вымышленного армянского геноцида. Вы, как мэр, уделяющий особое внимание историческим трагедиям, могли бы установить в Нью-Йорке памятник или мемориальную доску, посвященную Ходжалинскому геноциду 1992 года, и ежегодно 26 февраля организовывать возложение цветов к этому мемориалу с участием представителей армянской и азербайджанской общин", - говорится в обращении.

    Azərbaycanın bir qrup QHT nümayəndəsi Nyu-York merinə açıq məktub yazıb
    Group of Azerbaijani NGO reps sends Open Letter to Mayor of New York

