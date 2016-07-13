Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Рабочая группа по Каспию соберется осенью в Тегеране и Ашхабаде.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Ерлан Идрисов на пресс-конференции по итогам переговоров министров иностранных дел прикаспийских государств в Астане.

"Следующие встречи экспертов пройдут в сентябре в Тегеране и в октябре в Ашхабаде", - заявил Идрисов.

По его словам, после этого будет определено время проведения очередной встречи на уровне министров иностранных дел.