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    Рабочая группа по Каспию соберется осенью в Тегеране и Ашхабаде

    В Астане завершилась встреча министров иностранных дел прикаспийских государств

    Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Рабочая группа по Каспию соберется осенью в Тегеране и Ашхабаде. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Ерлан Идрисов на пресс-конференции по итогам переговоров министров иностранных дел прикаспийских государств в Астане.

    "Следующие встречи экспертов пройдут в сентябре в Тегеране и в октябре в Ашхабаде", - заявил Идрисов.

    По его словам, после этого будет определено время проведения очередной встречи на уровне министров иностранных дел.

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