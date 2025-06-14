Группа граждан России эвакуирована из Ирана в Азербайджан через пограничный пункт "Астара".
Как сообщает Report, на территории погранпукта созданы все условия, всем пересекающим границу оказывают необходимую медицинскую помощь. Также организован стол с угощениями для желающих позавтракать.
Процесс эвакуации иностранцев продолжается.
Накануне стало известно, что Баку положительно ответил на обращения ряда иностранных государств с просьбой оказать содействие вывозу их граждан из Исламской Республики на фоне эскалации напряженности.
Среди них речь 51 артист российского Большого симфонического оркестра имени П.Чайковского из Ирана и народный артист РФ Федор Бондарчук.