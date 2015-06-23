Le Figaro: Eвропейские игры - удача Азербайджана

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Будучи в Баку на открытии первых Европейских игр, мы стали свидетелями их безупречной организации, восторженного настроения населения и способности Азербайджана преодолевать стоящие перед ним вызовы, что не имеет ничего общего с адресованной стране желчной, периодически повторяющейся и безрассудной критикой, пишет французская газета Le Figaro.

Всего за 30 месяцев, в рекордные сроки, Азербайджан смог создать всю необходимую спортивную инфраструктуру самого высокого качества с тем, чтобы принять в наилучших условиях 6000 спортсменов из 50 стран, соревнующихся в 20 видах спорта. С огромным вызовом удалось справиться не столько за счет выделенных финансовых средств, а скорее благодаря силе воли, энергии и способностям народа, гордящегося своими историческими и культурными корнями, что продемонстрировала церемония открытия. Народа, который в то же время открыт для других и которому до такой степени важны ценности гостеприимства и олимпийского братства, что даже Армения, участница трагического и несправедливого конфликта с Азербайджаном, тоже здесь, наравне в другими участниками спортивных и мирных соревнований.

Если верить находящимся вдалеке комментаторам, то для азербайджанского населения эти Игры должны были стать тяжким испытанием, которое они должны были бы отвергнуть, тогда как на самом деле достаточно было увидеть и услышать энтузиазм 68 000 зрителей, присутствовавших на церемонии открытия, или же наблюдать, с какой радостью с наступлением вечера люди целыми семьями спешат на все спортивные состязания, чтобы понять, что весь народ гордится тем, что присоединяется к олимпийскому движению. Присутствовать там сейчас - это особая привилегия иметь возможность познакомиться в различных общественных местах с населением, в большинстве своем мусульманским, но где редко можно увидеть чадру и где женщинам право голоса было предоставлено на 30 лет раньше, чем во Франции, и где шииты, сунниты, евреи и христиане живут в гармонии и при взаимном уважении, тогда как в других местах наблюдается трагическое столкновение религий.

Наконец, Азербайджан по-прежнему противостоит многочисленным вызовам, в первую очередь вечному вызову своей независимости, подвергаясь давлению России с севера, Ирана с юга и армяно-азербайджанского конфликта с запада. В силу чего есть потребность в Европе, и в особенности во Франции, систематическая критика со стороны которой рискует привести к непоправимым для нее последствиям. Вместо того, чтобы поносить это молодое государство, которое добилось своей независимости всего 24 года назад, давайте сопровождать его в достигаемом им политическом, экономическом и социальном прогрессе.

Перелистывая французскую прессу, нас задела несправедливость, проявленная в отношении Азербайджана и его руководителей посредством огульных обвинений, в то время как достаточно было бы приехать сюда, чтобы получить истинное представление о реалиях страны. Можем ли мы надеяться, что однажды про Баку будут писать из Баку, а не исключительно из Парижа?

Подписи:

Жан-Франсуа МАНСЕЛЬ - депутат Национальной ассамблеи Франции, президент Ассоциации друзей Азербайджана;

Андрэ РЕЙШАРТ - член Сената Франции, президент группы дружбы Франция-Кавказ;

Натали ГУЛЕ - член Сената Франции, вице-президент Ассоциации друзей Азербайджана;

Давид ДУЙЕ - депутат Национальной ассамблеи Франции, бывший министр

Ив ЖЕГО - депутат Национальной ассамблеи Франции, бывший министр

Жорж ФЕНЕК - депутат Национальной ассамблеи Франции,

Жан-Люк РЕЙЦЕР - депутат Национальной ассамблеи Франции,

Ив ФУЛОН - депутат Национальной ассамблеи Франции,

Жером ЛАМБЕР - депутат Национальной ассамблеи Франции,

Сильви ГО-ШАВАН - член Сената Франции,

Кристиан НАМИ - член Сената Франции,

Жан-Франсуа ЛЕГАРЭ - мэр 1-го района Парижа,

Андрэ ВИЛЬЕ - председатель Совета Департамента Йон, Бургундия,

Патрик ЖАНДРО - мэр г. Шабли, Бургундия

Робер ОССЕЙН - актер, режиссер

Марк РЕСТЕЛЛИНИ - президент музея Парижская пинакотека,

Реза ДЕГАТИ - фотограф,

Пьер ШЕРЕМЕТЬЕФФ - Президент Ассоциации русских соотечественников, проживающих за рубежом.