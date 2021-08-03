Группа азербайджанских пожарных прибыла в турецкий Денизли

В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева очередной пожарно-спасательный отряд Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) в настоящее время находится в братской Турецкой Республике.

В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева очередной пожарно-спасательный отряд Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) в настоящее время находится в братской Турецкой Республике.

МЧС сообщает, что было решено изменить направление группы и отправить ее в район Денизли, где возникла серьезная угроза для прилегающих территорий.

Как передает корреспондент Report, наша пожарно-спасательная команда для тушения пожаров прибыла в этот район.

Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзоев в настоящее время также находится в Денизли для координации действий сил и обеспечения взаимодействия.

Напомним, что первая группа в составе 100 сотрудников соответствующих пожарных сил МЧС 30 июля отправилась в Турцию.

А через день отбыла следующая группа. В эту пожарно-спасательную команду вошли 1 вертолет, 54 единицы пожарной техники и спасательной техники спецназначения, 252 пожарных и спасателя.