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Григорян: Окончательного решения о начале делимитации пока нет

Григорян: Окончательного решения о начале делимитации пока нет Окончательного решения о начале делимитации в Тавуше нет, нужен консенсус по всем вопросам.
Внешняя политика
9 апреля 2024 г. 15:32
Григорян: Окончательного решения о начале делимитации пока нет

Окончательного решения о начале делимитации в Тавуше нет, нужен консенсус по всем вопросам.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил журналистам вице-премьер Армении Мгер Григорян, прибывший в парламент на закрытую встречу с депутатами по вопросам делимитации и демаркации.

"Армения и Азербайджан могут приступить к демаркации тогда, когда будут решены вопросы безопасности, а также социально-бытового и правового характера для жителей приграничных зон. Пока не будет достигнуто окончательное решение по этим вопросам, не будет и решения о том, чтобы начать переговоры по делимитации границы", - сказал он.

Напомним, что вице-премьеры Азербайджана и Армении Шахин Мустафаев и Мгер Григорян возглавляют совместную рабочую группу по вопросам делимитации, которая проводит периодические встречи.

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Версия на английском языке Grigoryan: No final decision on start of border delimitation with Azerbaijan yet

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