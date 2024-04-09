Григорян: Окончательного решения о начале делимитации пока нет

Окончательного решения о начале делимитации в Тавуше нет, нужен консенсус по всем вопросам.

Окончательного решения о начале делимитации в Тавуше нет, нужен консенсус по всем вопросам.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил журналистам вице-премьер Армении Мгер Григорян, прибывший в парламент на закрытую встречу с депутатами по вопросам делимитации и демаркации.

"Армения и Азербайджан могут приступить к демаркации тогда, когда будут решены вопросы безопасности, а также социально-бытового и правового характера для жителей приграничных зон. Пока не будет достигнуто окончательное решение по этим вопросам, не будет и решения о том, чтобы начать переговоры по делимитации границы", - сказал он.

Напомним, что вице-премьеры Азербайджана и Армении Шахин Мустафаев и Мгер Григорян возглавляют совместную рабочую группу по вопросам делимитации, которая проводит периодические встречи.