Григорян: Ереван и Баку договорились только по одному пункту мирного договора

Между Ереваном и Баку достигнута договоренность только по одному пункту мирного договора - это установление дипломатических отношений в соответствии с Венской конвенцией.

Между Ереваном и Баку достигнута договоренность только по одному пункту мирного договора - это установление дипломатических отношений в соответствии с Венской конвенцией.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал в парламенте секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

По его словам, текст мирного договора трижды редактировался и в настоящее время над ним работает армянская сторона.

"По всем остальным пунктам мирного договора нет четкого согласия. Речь идет о делимитации и демаркации границы, разблокировании коммуникаций и гуманитарных вопросах", - отметил он.

Отметим, что вчера Григорян заявил о том, что существует два варианта текста мирного договора с Азербайджаном - один вариант предложен Москвой, другой - Баку.