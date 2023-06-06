GRETA: В Азербайджане достигнут прогресс в борьбе с торговлей людьми

В Азербайджане достигнут прогресс в борьбе с торговлей людьми.

В Азербайджане достигнут прогресс в борьбе с торговлей людьми.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном сегодня новом докладе Группы экспертов по противодействию торговле людьми (GRETA) Совета Европы.

"Согласно отчету, был достигнут прогресс в определенных областях, таких как дальнейшее развитие законодательной, институциональной и политической базы для борьбы с торговлей людьми, повышение осведомленности и обеспечение подготовки соответствующих специалистов. Кроме того, Азербайджан укрепил кадры и финансовые ресурсы Центра помощи жертвам торговли людьми. GRETA также приветствует увеличение числа приговоров, вынесенных по делам о торговле людьми", - говорится в докладе.

В нем также рекомендовано продолжать работу в этом направлении.