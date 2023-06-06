О нас

GRETA: В Азербайджане достигнут прогресс в борьбе с торговлей людьми

GRETA: В Азербайджане достигнут прогресс в борьбе с торговлей людьми В Азербайджане достигнут прогресс в борьбе с торговлей людьми.
Внешняя политика
6 июня 2023 г. 13:01
GRETA: В Азербайджане достигнут прогресс в борьбе с торговлей людьми

В Азербайджане достигнут прогресс в борьбе с торговлей людьми.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном сегодня новом докладе Группы экспертов по противодействию торговле людьми (GRETA) Совета Европы.

"Согласно отчету, был достигнут прогресс в определенных областях, таких как дальнейшее развитие законодательной, институциональной и политической базы для борьбы с торговлей людьми, повышение осведомленности и обеспечение подготовки соответствующих специалистов. Кроме того, Азербайджан укрепил кадры и финансовые ресурсы Центра помощи жертвам торговли людьми. GRETA также приветствует увеличение числа приговоров, вынесенных по делам о торговле людьми", - говорится в докладе.

В нем также рекомендовано продолжать работу в этом направлении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке GRETA: “Azərbaycanda insan alverinə qarşı mübarizədə tərəqqi əldə olunub”
Версия на английском языке GRETA: Progress made in combating trafficking in human beings in Azerbaijan

Другие новости из категории

Президент Ильхам Алиев поздравил короля Швеции
Президент Ильхам Алиев поздравил короля Швеции
6 июня 2023 г. 11:45
В Гяндже проходит заседание Совета руководителей таможенных служб государств-участников СНГ
ФотоВ Гяндже проходит заседание Совета руководителей таможенных служб государств-участников СНГ
6 июня 2023 г. 11:07
Азербайджанские депутаты встретятся с французскими коллегами в Париже
Азербайджанские депутаты встретятся с французскими коллегами в Париже
6 июня 2023 г. 10:37
Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу сегодня прибудет в Баку
Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу сегодня прибудет в Баку
6 июня 2023 г. 09:55
Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Австрию и Словакию
Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Австрию и Словакию
6 июня 2023 г. 09:31
Посол: официальный Тель-Авив видит в Баку надежного партнера
ФотоПосол: официальный Тель-Авив видит в Баку надежного партнера
6 июня 2023 г. 08:40
В перуанском СМИ затронута последняя ситуация в азербайджано-армянской нормализации
В перуанском СМИ затронута последняя ситуация в азербайджано-армянской нормализации
6 июня 2023 г. 05:57
Во Франции встретились послы Азербайджана и Алжира
Во Франции встретились послы Азербайджана и Алжира
6 июня 2023 г. 03:22
Генерал-губернатор Канады поздравила президента Ильхама Алиева
Генерал-губернатор Канады поздравила президента Ильхама Алиева
5 июня 2023 г. 21:57
Папа Римский: усилия Гейдара Алиева, направленные на развитие Азербайджана, всегда будут вспоминаться с чувством признательности
Папа Римский: усилия Гейдара Алиева, направленные на развитие Азербайджана, всегда будут вспоминаться с чувством признательности
5 июня 2023 г. 21:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi