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Греческий профессор поделился мнением о возвращении западных азербайджанцев в рамках международного права

Греческий профессор поделился мнением о возвращении западных азербайджанцев в рамках международного права В Общине Западного Азербайджана состоялись встречи с участниками, прибывшими в Азербайджан для участия в международной конференции "Обеспечить безопасное и достойное возвращение изгнанных из Армении азербайджанцев: глобальный контекст и справедливое решен
Внешняя политика
4 декабря 2023 г. 22:01
Греческий профессор поделился мнением о возвращении западных азербайджанцев в рамках международного права

В Общине Западного Азербайджана состоялись встречи с участниками, прибывшими в Азербайджан для участия в международной конференции "Обеспечить безопасное и достойное возвращение изгнанных из Армении азербайджанцев: глобальный контекст и справедливое решение", которая пройдет 5 декабря.

Как сообщает Report, одна из встреч прошла между деканом юридического факультета Университета Аристотеля в Салониках (Греция), профессором Панайотисом Главинисом и заместителем председателя Молодежного объединения общины, депутатом Камалом Джафаровым.

K.Джафаров проинформировал гостя о желании западных азербайджанцев вернуться на свои исконные земли. Профессор из Греции поделился своими взглядами на вопрос о возвращении в контексте международного права.

Отметим, что в международной конференции примут участие более 100 депутатов, экспертов и других известных лиц из Азербайджана и более 30 стран.

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Версия на азербайджанском языке ФотоYunan professor Qərbi Azərbaycan İcmasında beynəlxalq hüquqda qayıdışla bağlı fikirlərini bölüşüb

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