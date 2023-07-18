Гражданское общество: Горнодобывающие операции на границе могут привести к серьезному кризису в области здравоохранения

"Горнодобывающие операции, проводимые Арменией на границе с Азербайджаном, могут привести к серьезному кризису в области здравоохранения как в Азербайджане, так и в Армении".

"Горнодобывающие операции, проводимые Арменией на границе с Азербайджаном, могут привести к серьезному кризису в области здравоохранения как в Азербайджане, так и в Армении".

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении действующих в Азербайджанской Республике организаций гражданского общества к Организации Объединенных Наций и международной общественности.

"Непрозрачный и неподотчетный процесс эксплуатации в горнодобывающей промышленности Армении наносит ущерб людям и окружающей среде, учитывая далеко идущие последствия этого ущерба и угрозу здоровью людей, экологии и подлинной устойчивости. Высокотоксичные химические отходы предприятий загрязняют практически все трансграничные водотоки. Это воздействие на окружающую среду влияет на здоровье и безопасность людей, флору и фауну, почву, воздух и водные структуры.

Перспектива сброса этих отходов в реку Араз вызывает опасения по поводу воздействия на фауну реки и обширные фермерские хозяйства, орошение которых зависит от вод Араза. Потенциальный ущерб питьевому водоснабжению создаёт риск для здоровья людей и безопасности воды, что может привести к распространению инфекционных заболеваний в приграничных сёлах. Такая ситуация может привести к серьезному кризису в области здравоохранения как в Азербайджане, так и в Армении", - отмечается в обращении.