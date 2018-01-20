Баку. 20 января. REPORT.AZ/ "Гражданская Платформа Мира между Арменией и Азербайджаном" выразила соболезнования азербайджанскому народу в связи с событиями 20 Января 1990-го года.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Платформы, в заявлении говорится:

"Гражданская Платформа Мира между Арменией и Азербайджаном выражает глубокое соболезнование азербайджанскому народу в связи с годовщиной кровавых событий 20 января 1990 года, повлекших гибель сотен мирных граждан. Мы глубоко скорбим вместе с азербайджанским народом и склоняем головы в знак уважения и почтения к светлой памяти героических сынов Родины.

Кровавая агрессия, совершенная военной машиной бывшего советского государства в отношении азербайджанского населения, является одним из самых тяжких преступлений против цивилизации и человечности. Этот день навсегда останется в памяти поколений как огромная трагедия.

Такие трагедии не должны повторяться никогда и нигде!"