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Aгентство: Гражданин Грузии армянского происхождения совершил акт вандализма

Гражданин Грузии армянского происхождения совершил акт вандализма

Испорчен облик датируемой XIX веком церкви Святого Степаноса, расположенной в селе Корх (Ахалкалаки), где компактно проживают армяне Грузии. 

По сообщению местного бюро Report, об этом говорится в информации, распространенной Нацагентством по охране культурного наследия Грузии. 

Агентство назвало актом вандализма проводимые в церкви работы: "В результате произвола местных жителей и инициатора строительных работ Юрика Царукяна значительно изменился внешний облик церкви. Снесены стены памятника, а один из фасадов полностью обрушился". 

21 мая в отношении Царукяна был составлен протокол и представлен штраф в размере 5000 лари. Несмотря на принятые меры, незаконные работы в церкви продолжаются, что может повлечь уголовную ответственность.

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