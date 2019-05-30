Aгентство: Гражданин Грузии армянского происхождения совершил акт вандализма

Испорчен облик датируемой XIX веком церкви Святого Степаноса, расположенной в селе Корх (Ахалкалаки), где компактно проживают армяне Грузии.

По сообщению местного бюро Report, об этом говорится в информации, распространенной Нацагентством по охране культурного наследия Грузии.

Агентство назвало актом вандализма проводимые в церкви работы: "В результате произвола местных жителей и инициатора строительных работ Юрика Царукяна значительно изменился внешний облик церкви. Снесены стены памятника, а один из фасадов полностью обрушился".

21 мая в отношении Царукяна был составлен протокол и представлен штраф в размере 5000 лари. Несмотря на принятые меры, незаконные работы в церкви продолжаются, что может повлечь уголовную ответственность.