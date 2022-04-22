Гражданин Азербайджана пропал без вести в Украине

Гражданин Азербайджана Али Вагиф оглу Гусейнов пропал без вести в Киеве, Украина.

Гражданин Азербайджана Али Вагиф оглу Гусейнов пропал без вести в Киеве (Украина).

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, наш соотечественник, проживающий в Николаеве, недавно прибыл в Киев, и с 18 апреля с ним потеряна связь.



Туран Фикрет, который работает в полиции города Николаева, сообщил Report, что Гусейнова в последний раз видели около станции метро "Черниговская" в Траешинском районе Киева, после этого о нем ничего не известно.

Отметим, что прославившийся в Украине спортсмен А.Гусейнов выиграл ряд турниров по ММА.