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Гражданин Азербайджана пропал без вести в Украине

Гражданин Азербайджана пропал без вести в Украине Гражданин Азербайджана Али Вагиф оглу Гусейнов пропал без вести в Киеве, Украина.
Внешняя политика
22 апреля 2022 г. 13:50
Гражданин Азербайджана пропал без вести в Украине

Гражданин Азербайджана Али Вагиф оглу Гусейнов пропал без вести в Киеве (Украина).

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, наш соотечественник, проживающий в Николаеве, недавно прибыл в Киев, и с 18 апреля с ним потеряна связь.

Туран Фикрет, который работает в полиции города Николаева, сообщил Report, что Гусейнова в последний раз видели около станции метро "Черниговская" в Траешинском районе Киева, после этого о нем ничего не известно.

Отметим, что прославившийся в Украине спортсмен А.Гусейнов выиграл ряд турниров по ММА.

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Версия на азербайджанском языке ФотоUkraynada Azərbaycan vətəndaşı olan idmançı itkin düşüb

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