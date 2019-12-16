Граждане Туркменистана начали получать визу посредством ASAN Viza

Для граждан Туркменистана-участников международных перевозок, осуществляемых через территорию Азербайджана и Туркменистана, началась выдача виз посредством системы ASAN Viza.

Как сообщили Report в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте, для обеспечения указанной деятельности Милли Меджлис Азербайджана утвердил соглашение об упрощении визового режима, подписанное в Ашхабаде между правительствами Азербайджана и Туркменистана 22 ноября 2018 года.

В 2018 году в страну через бакинский порт поступило рекордное количество пассажиров - 47000, из которых большинство граждане Туркменистана.

Посредством системы ASAN Viza до сих пор выдано более 1 842 000 виз. Больше всего для получения электронной визы в Азербайджан обращаются граждане Объединенного королевства, Израиля, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейта, Индии, Пакистана, Китая, Ирана, Туркменистана.