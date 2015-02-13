Проживающие в Азербайджане граждане Таджикистана смогут проголосовать на парламентских выборах

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Проживающие в Азербайджане граждане Таджикистана смогут проголосовать на выборах нового созыва Маджлиси Оли (парламент) Таджикистана и местных меджлисов народных депутатов 1 марта.

Как сообщили Report в посольстве Таджикистана в Азербайджане, в связи с парламентскими выборами 1 марта в посольстве будет организован избирательный участок, который будет открыт с 8 утра до 8 вечера.

Отметим, что парламент Таджикистана состоит из двух палат. В нижнюю палату (Маджлиси намояндагон) избираются 63 депутата: 41 - от одномандатных избирательных округов и 22 - по спискам политических партий по единому республиканскому избирательному округу. В верхней палате (Маджлиси милли) заседают 33 сенатора.