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Граждане США, Китая, Австралии эвакуированы из Ирана в Азербайджан

Граждане США, Китая, Австралии эвакуированы из Ирана в Азербайджан Граждане США, Китая, Австралии эвакуированы из Ирана в Азербайджан
Внешняя политика
27 июня 2025 г. 13:50
Граждане США, Китая, Австралии эвакуированы из Ирана в Азербайджан

Несколько семей из США, Китая, Австралии и Ирана эвакуированы из Ирана в Азербайджан.

Как сообщает южное бюро Report, иностранцев продолжают эвакуировать через контрольно-пропускной пункт "Астара".

За пределами пропускного пункта созданы специальные офисы. Здесь представители дипломатических миссий разных стран принимают своих граждан.

Иностранным гражданам, которые преодолели долгий путь и вынуждены были ждать несколько часов на таможенном посту с иранской стороны, при необходимости оказывается медицинская помощь.

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Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ, Çin, Avstraliya vətəndaşları İrandan Azərbaycan vasitəsilə təxliyə olunub

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