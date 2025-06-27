Граждане США, Китая, Австралии эвакуированы из Ирана в Азербайджан

Граждане США, Китая, Австралии эвакуированы из Ирана в Азербайджан

Несколько семей из США, Китая, Австралии и Ирана эвакуированы из Ирана в Азербайджан.

Как сообщает южное бюро Report, иностранцев продолжают эвакуировать через контрольно-пропускной пункт "Астара".

За пределами пропускного пункта созданы специальные офисы. Здесь представители дипломатических миссий разных стран принимают своих граждан.

Иностранным гражданам, которые преодолели долгий путь и вынуждены были ждать несколько часов на таможенном посту с иранской стороны, при необходимости оказывается медицинская помощь.