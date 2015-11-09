Граждане ОАЭ смогут получать азербайджанскую визу по прибытии в страну

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Граждане Объединенных Арабских Эмиратов смогут посещать Азербайджан без виз.

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявило посольство Азербайджана в ОАЭ.

Согласно информации, граждане ОАЭ, начиная с 10 ноября, смогут получить визу на 30 дней в любом международном аэропорту Азербайджана.

Как считает посол Азербайджана в ОАЭ Эльхан Гахраманов, это решение является показателем высокого уровня отношений между двумя странами.