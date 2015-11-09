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    Граждане ОАЭ смогут получать азербайджанскую визу по прибытии в страну

    Срок действия визы - 30 дней

    Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Граждане Объединенных Арабских Эмиратов смогут посещать Азербайджан без виз.

    Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявило посольство Азербайджана в ОАЭ.

    Согласно информации, граждане ОАЭ, начиная с 10 ноября, смогут получить визу на 30 дней в любом международном аэропорту Азербайджана.

    Как считает посол Азербайджана в ОАЭ Эльхан Гахраманов, это решение является показателем высокого уровня отношений между двумя странами.

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