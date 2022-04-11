Граждане Франции в Баку проголосуют на втором туре выборов 24 апреля
Граждане Франции в Баку проголосуют на втором туре выборов 24 апреляПроживающие в Азербайджане граждане Франции приняли участие в голосовании на президентских выборах, которое состоялось 10 апреля на открытом в Баку избирательном участке
Проживающие в Азербайджане граждане Франции приняли участие в голосовании на президентских выборах, которое состоялось 10 апреля на открытом в Баку избирательном участке. 24 апреля граждане Франции смогут вновь проголосовать на втором туре выборов.
Как передает Report, об этом посол Франции в Азербайджане Закари Гросс написал на своей странице в Twitter.
"Второй тур президентских выборов во Франции состоится 24 апреля, чтобы определить, кто будет руководить страной в течение следующих пяти лет. Французские избиратели в Баку снова направятся во Французский лицей, чтобы принять участие в этом ключевом решении", - говорится в публикации посла.
Отметим, что действующий президент Франции Эмманюэль Макрон после подсчета 97 процентов бюллетеней лидирует в первом туре выборов главы государства с 27,6% голосов. Марин Ле Пен занимает второе место 23,41%.
The second round of the French Presidential elections will be held on 24th April to determine who will lead the country for the next five years. French voters in Baku will again be heading to the French Lycée to take part in this key decision. pic.twitter.com/q8sU4gFX9p