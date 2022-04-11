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Граждане Франции в Баку проголосуют на втором туре выборов 24 апреля

Граждане Франции в Баку проголосуют на втором туре выборов 24 апреля Проживающие в Азербайджане граждане Франции приняли участие в голосовании на президентских выборах, которое состоялось 10 апреля на открытом в Баку избирательном участке
Внешняя политика
11 апреля 2022 г. 11:14
Граждане Франции в Баку проголосуют на втором туре выборов 24 апреля

Проживающие в Азербайджане граждане Франции приняли участие в голосовании на президентских выборах, которое состоялось 10 апреля на открытом в Баку избирательном участке. 24 апреля граждане Франции смогут вновь проголосовать на втором туре выборов.

Как передает Report, об этом посол Франции в Азербайджане Закари Гросс написал на своей странице в Twitter.

"Второй тур президентских выборов во Франции состоится 24 апреля, чтобы определить, кто будет руководить страной в течение следующих пяти лет. Французские избиратели в Баку снова направятся во Французский лицей, чтобы принять участие в этом ключевом решении", - говорится в публикации посла.

Отметим, что действующий президент Франции Эмманюэль Макрон после подсчета 97 процентов бюллетеней лидирует в первом туре выборов главы государства с 27,6% голосов. Марин Ле Пен занимает второе место 23,41%.

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Версия на английском языке French citizens in Baku to vote in second round of elections on April 24
Версия на азербайджанском языке Bakıda yaşayan Fransa vətəndaşları aprelin 24-də yenə səs verəcəklər

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