Граждане Азербайджана вылетели из США чартером

В рамках мер, принятых для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) выполнила первый чартерный рейс между США и Азербайджаном.

Так, 10 июня в 12:00 по местному времени из аэропорта Кеннеди в Нью-Йорке вылетел самолет, который доставит на Родину граждан Азербайджана.

Во время полета произошла эвакуация наших соотечественников, обучающихся и проживающих в Вашингтоне, Лос-Анджелесе, Флориде, Филадельфии, Нью-Йорке и других городах и штатах США.

Чартерный рейс, который эвакуировал 210 граждан республики, был организован посольством Азербайджана в Вашингтоне.

Как сообщил Report консул посольства Азербайджана в Соединенных Штатах Эмиль Мурадзаде, большинство эвакуированных - это студенты, пожилые люди и граждане, столкнувшиеся с финансовыми трудностями: "Сегодня впервые азербайджанцы, проживающие в Соединенных Штатах, были эвакуированы. Этим рейсом мы отправили 210 граждан в нашу страну".

Эмиль Мурадзаде

Консул также подчеркнул, что следующие чартерные рейсы состоятся в ближайшее время: "На следующих чартерных рейсах будут проведены работы, и для этого будут составлены новые списки. Хотелось бы напомнить нашим гражданам, проживающим в США, о необходимости надлежащей регистрации в посольстве".

Вусала Аббасова