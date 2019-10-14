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Граждане Азербайджана смогут дольше находиться в Казахстане без регистрации

Граждане Азербайджана смогут дольше находиться в Казахстане
Азербайджан и Казахстан подписали протокол о внесении изменения в соглашение о взаимных безвизовых поездках

Азербайджан и Казахстан подписали протокол о внесении изменения в соглашение о взаимных безвизовых поездках.

Как сообщает Report, соответствующий документ был подписан в Баку перед встречей министров иностранных дел стран Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет)  главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъровым и  министром внутренних дел Казахстана Ерланом Тургунбаевым

Документ предполагает продление времени пребывания для граждан Казахстана и Азербайджана на территории этих стран с 30 до 90 дней, а также освобождение от регистрации на 30 дней.

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