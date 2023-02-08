Граждане Азербайджана отправились на родину из Газиантепа на автобусах

Граждане Азербайджана отправились на родину из Газиантепа на автобусах.

Граждане Азербайджана отправились на родину из Газиантепа на автобусах.

Сотрудник Report, командированный в Газиантеп, сообщает, что продовольствием их будет обеспечивать посольство Азербайджана в Турции.

Напомним, 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. По последним данным, в результате погибли 8 574 человека, 49 133 получили ранения.

Разрушительное землетрясение затронуло 13,5 миллиона человек в 10 провинциях Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране 7-дневный траур в память о погибших.

Кроме того, в 10 провинциях страны, где произошло землетрясение, было объявлено чрезвычайное положение сроком на 3 месяца.