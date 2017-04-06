Граждане Азербайджана смогут получать визу в Индию в электронной форме

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Граждане Азербайджана смогут получать визу в Индию для краткосрочных путешествий в электронной форме.

Как сообщили Report в посольстве Индии в Азербайджане, стоимость визы составляет 50 долларов США.

Желающие получить визу должны как минимум за 4 дня до приезда в Индию пройти необходимые процедуры на сайте https://indianvisaonline.gov.in/evisa/Registration...

Полученная e-Visa будет действительна в течении 60 дней с момента прибытия в Индию.