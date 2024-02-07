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Граждане Азербайджана на избирательных участках в Грузии: Сегодня исторический день

Граждане Азербайджана на избирательных участках в Грузии: Сегодня исторический день Граждане Азербайджана, проживающие и работающие в Грузии, проявляют активность в голосовании на внеочередных президентских выборах.
Внешняя политика
7 февраля 2024 г. 13:06
Граждане Азербайджана на избирательных участках в Грузии: Сегодня исторический день

Граждане Азербайджана, проживающие и работающие в Грузии, проявляют активность в голосовании на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает грузинское бюро Report, они с утра прибывают на созданный в посольстве Азербайджана в Тбилиси участок для голосования.

Избиратели отмечают, что испытывают глубокую гордость от участия в этих исторических выборах, подчеркивают важность голосования как гражданского долга перед страной.

По словам посла Азербайджана в Грузии Фаига Гулиева, по состоянию на 12:00 более 30 процентов из зарегистрированных на участке избирателей уже приняли участие в голосовании.

"Среди наших избирателей наблюдается активность. 66 наших граждан проголосуют впервые. Наш самый пожилой избиратель родился в 1939 году", - сказал посол.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstanda səs verən Azərbaycan vətəndaşları: "Bu gün tarixi gündür"

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