Граждане Азербайджана могут посетить без визы 63 страны мира

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Компания Henley&Partners опубликовала рейтинг паспортов, который демонстрирует степень свободы передвижения граждан разных стран.

Как сообщает Report, азербайджанский паспорт, занявший в данном рейтинге 75-ое место, дает право посетить без визы 63 страны.

Российский паспорт, занявший 45-ое место, дает право без визы посетить 114 стран. Турция - на 49-ом месте с рейтингом 110 (количество стран для посещения без визы), Грузия заняла 54-ое место (100 стран) , Армения - 78-ое место (59 стран) , Иран - 98-ое место (38 стран).

Лидерами рейтинга в 2018 году стали Япония и Сингапур. Граждане этих государств могут без визы посетить 180 стран мира.

С паспортом Германии, которая занимала первое место по этому показателю с 2014 года, можно сейчас посетить 179 стран.

Третье место в списке разделили сразу семь стран. Это Италия, Финляндия, Испания, Дания, Франция, Швеция и Южная Корея, жители которых имеют право безвизового въезда в 178 стран мира.

Индекс паспортов, ранее известный как Индекс визовых ограничений, составляется с 2006 года швейцарской компанией Henley & Partners в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA).

Отметим, что индекс анализирует визовые правила более 200 стран и территорий мира и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда.

Позиция страны в рейтинге определяется количеством стран, в которые ее граждане могут въезжать без визы.