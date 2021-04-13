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Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран

Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран Опубликованы данные Индекса паспортов мира на II квартал от компании Henley & Partners
Внешняя политика
13 апреля 2021 г. 17:14
Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран

13 апреля опубликованы данные Индекса паспортов мира на II квартал от компании Henley & Partners.

Как сообщает Report, cогласно данным компании, Азербайджан занял в рейтинге 74-ое место. Граждане Азербайджана без визы могут посещать 68 стран.

Отмечается, что всеобщая вакцинация в ряде стран дает надежду на то, что перемещения граждан между странами снова станут обычным явлением.

Японский паспорт по-прежнему занимает первое место в Индексе, которое означает, что японским гражданам открыты границы 193 стран мира, несмотря на действующий запрет на въезд иностранных граждан на территорию Японии. На втором месте – сингапурский паспорт, который открывает возможность для безвизовых путешествий по 192 странам мира. На третьем месте – Германия и Южная Корея (191).

Несмотря на то, что после вспышки Covid-19 в Индексе было очень мало изменений, некоторые из стран все же продемонстрировали выдающиеся результаты за последнее десятилетие. Во втором квартале 2021 года Китай поднялся сразу на 22 позиции – с 90-го места с возможностью путешествовать по сорока странам мира до 68-го места и доступом к 77 странам мира. Еще одна страна, показавшая самые впечатляющие результаты с 2011 года – ОАЭ – переместились с 65-го на 15-е место. ОАЭ ведут активные дипломатические переговоры со странами по всему миру. С паспортом ОАЭ можно путешествовать по 174 направлениям без визы или с визой по прибытии.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan vətəndaşları 68 ölkəyə vizasız səfər edə bilərlər

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