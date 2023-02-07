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Жители Баку несут цветы к посольству Турции в Азербайджане

Жители Баку несут цветы к посольству Турции в Азербайджане Граждане Азербайджана возложили цветы перед посольством Турции в Баку, чтобы проявить солидарность с братской страной и почтить память тех, кто погиб в результате мощного землетрясения.
Внешняя политика
7 февраля 2023 г. 12:08
Жители Баку несут цветы к посольству Турции в Азербайджане

Жители Баку несут цветы к посольству Турции в Азербайджане, чтобы проявить солидарность с братской страной и почтить память тех, кто погиб в результате мощного землетрясения.

Как сообщает Report, люди продолжают приходить к посольству.

В связи со стихийным бедствием в Турции объявлен недельный национальный траур. Флаг страны приспущен в посольстве в Азербайджане, как и во всех зарубежных представительствах.

6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. В результате погиб 3 381 человек, 20 426 получили ранения. Разрушено 5 775 зданий.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani citizens commemorate victims of Turkiye earthquake
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan vətəndaşları Bakıdakı Türkiyə səfirliyinin qarşısında zəlzələ qurbanlarını anır

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