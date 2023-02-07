Жители Баку несут цветы к посольству Турции в Азербайджане

Граждане Азербайджана возложили цветы перед посольством Турции в Баку, чтобы проявить солидарность с братской страной и почтить память тех, кто погиб в результате мощного землетрясения.

Жители Баку несут цветы к посольству Турции в Азербайджане, чтобы проявить солидарность с братской страной и почтить память тех, кто погиб в результате мощного землетрясения.

Как сообщает Report, люди продолжают приходить к посольству.

В связи со стихийным бедствием в Турции объявлен недельный национальный траур. Флаг страны приспущен в посольстве в Азербайджане, как и во всех зарубежных представительствах.

6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. В результате погиб 3 381 человек, 20 426 получили ранения. Разрушено 5 775 зданий.