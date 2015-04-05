​Еще 7 граждан Азербайджана эвакуированы из Йемена - ФОТО

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Еще 7 граждан Азербайджана, остававшихся в столице Йемена Сане, эвакуированы из страну.

Об этом Report сообщил один из проживающих в Сане граждан Азербайджана, который также покинул страну.

По его словам, граждане Азербайджана были вывезены из страны самолетом Турецких Авиалиний. После этого они будут отправлены в Азербайджан.

Таким образом, в Йемене осталась небольшая группа граждан Азербайджана, проживающих преимущественно в Адене и отказавшая покинуть страну.