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    ​Еще 7 граждан Азербайджана эвакуированы из Йемена - ФОТО

    Граждане Азербайджана были вывезены из страны самолетом Турецких Авиалиний

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Еще 7 граждан Азербайджана, остававшихся в столице Йемена Сане, эвакуированы из страну.

    Об этом Report сообщил один из проживающих в Сане граждан Азербайджана, который также покинул страну.

    По его словам, граждане Азербайджана были вывезены из страны самолетом Турецких Авиалиний. После этого они будут отправлены в Азербайджан.

    Таким образом, в Йемене осталась небольшая группа граждан Азербайджана, проживающих преимущественно в Адене и отказавшая покинуть страну.

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