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Гражданам Азербайджана в Чикаго оказаны выездные консульские услуги

Гражданам Азербайджана в Чикаго оказаны выездные консульские услуги В городе Чикаго штата Иллинойс США для граждан Азербайджана организованы выездные консульские сессии.
Внешняя политика
25 февраля 2024 г. 01:56
Гражданам Азербайджана в Чикаго оказаны выездные консульские услуги

В городе Чикаго штата Иллинойс США для граждан Азербайджана организованы выездные консульские сессии.

Как передает американское бюро Report, встречи были организованы азербайджанским посольством в Вашингтоне.

В рамках приема нашим соотечественникам, проживающим в городе Чикаго и прилегающих регионах, были оказаны услуги, связанные с заменой общегражданских (заграничных) паспортов и совершением нотариальных операций.

Консул Азербайджана в Вашингтоне Джейхун Новрузов сообщил корреспонденту Report, что в рамках сессии соотечественникам была оказана вся необходимая помощь относительно их запросов.

"Обращения в основном касались замены общегражданских паспортов. Благодаря этой сессии, многие наши соотечественники обновили паспорта на месте, без необходимости преодолевать большие расстояния и приезжать в административное здание посольства в Вашингтоне. Кроме того, в рамках приема нашим гражданам из Иллинойса и соседних штатов были оказаны услуги по консульскому оформлению", - отметил Дж.Новрузов.

Дипломат отметил, что к настоящему времени выездные сессии были организованы в десятках западных и южных городов и штатов США.

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Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ-ın Çikaqo şəhərində səyyar konsulluq xidməti təşkil olunub

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