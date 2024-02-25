Гражданам Азербайджана в Чикаго оказаны выездные консульские услуги

В городе Чикаго штата Иллинойс США для граждан Азербайджана организованы выездные консульские сессии.

В городе Чикаго штата Иллинойс США для граждан Азербайджана организованы выездные консульские сессии.

Как передает американское бюро Report , встречи были организованы азербайджанским посольством в Вашингтоне.

В рамках приема нашим соотечественникам, проживающим в городе Чикаго и прилегающих регионах, были оказаны услуги, связанные с заменой общегражданских (заграничных) паспортов и совершением нотариальных операций.

Консул Азербайджана в Вашингтоне Джейхун Новрузов сообщил корреспонденту Report, что в рамках сессии соотечественникам была оказана вся необходимая помощь относительно их запросов.

"Обращения в основном касались замены общегражданских паспортов. Благодаря этой сессии, многие наши соотечественники обновили паспорта на месте, без необходимости преодолевать большие расстояния и приезжать в административное здание посольства в Вашингтоне. Кроме того, в рамках приема нашим гражданам из Иллинойса и соседних штатов были оказаны услуги по консульскому оформлению", - отметил Дж.Новрузов.

Дипломат отметил, что к настоящему времени выездные сессии были организованы в десятках западных и южных городов и штатов США.