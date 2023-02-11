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ГПС Азербайджана отправил гуманитарную помощь в Турцию

ГПС Азербайджана отправил гуманитарную помощь в Турцию Согласно поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева, партия гуманитарной помощи Государственной пограничной службы (ГПС) была отправлена в Турцию для оказания помощи в ликвидации последствий сильного землетрясения в братской стране.
Внешняя политика
11 февраля 2023 г. 13:29
ГПС Азербайджана отправил гуманитарную помощь в Турцию

Согласно поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева, партия гуманитарного груза Государственной пограничной службы (ГПС) была отправлена в Турцию для оказания помощи в ликвидации последствий сильного землетрясения в братской стране.

Об этом Report сообщили в ГПС.

Гумпомощь включает в себя специальные военные зимние палатки, печи, одеяла, зимние спальные мешки, носки, перчатки, ботинки, термобелье, питьевую воду, консервированные продукты, лекарства.

Гуманитарный груз для пострадавших при землетрясении и волонтеров, участвующих в ликвидации последствий стихийного бедствия, был отправлен на самолете.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних странах, из которых больше всего пострадала Сирия. По последним данным, число погибших в Турции превысило 20 тыс.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPrezidentin tapşırığına uyğun olaraq, DSX Türkiyəyə növbəti yardım göndərib

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